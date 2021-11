Boostern am laufenden Band

In NRW hat mittlerweile jeder Zwanzigste eine Booster-Impfung bekommen.

Die Telefone klingeln in vielen Arztpraxen ununterbrochen, beim Warten auf einen Termin muss man sich gedulden: Der Ansturm auf die Booster-Impfungen ist groß. Wir geben einen Überblick über Reaktionen der Hausärzte, Impffortschritte und die wieder entflammte Debatte über Impfzentren.

Wie reagieren die Hausärzte auf den Ansturm? „Viele Hausarztpraxen haben wieder extra Impfsprechstunden ins Leben gerufen, um die Auffrischungsimpfungen konzentriert und mit dem größtmöglichen Tempo zu organisieren – etwa nach Sprechstundenende oder an Samstagen“, berichtet Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. „Zudem kann zum Beispiel die Praxis mit den größten Kapazitäten Impfungen von kleineren oder besonders stark belasteten Praxen übernehmen.“ Dass die Praxen jetzt wieder, wie von den Hausärzten gefordert, im Wochen-Rhythmus Impfstoffe bestellen könnten, erleichtere zudem die Planungen. Das NRW-Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass die Zahl der impfenden Praxen in NRW mittlerweile auf 7000 gestiegen sei.

Kritik an fehlendem Einladungssystem für Impfungen

Wie geht es bei den Booster-Impfungen voran? Nach Angaben des Hausärzteverbandes nehmen sie „richtig Fahrt auf“. In der vergangenen Woche wurden in den Arztpraxen in Westfalen insgesamt 149 215 Corona-Impfungen verabreicht. Das ist der höchste Stand seit der letzten Juli-Woche. Und die Auffrisch-Impfungen (107 280) machten schon fast 72 Prozent aller Impfungen aus. Zudem ist die Zahl der Booster-Impfungen im Vergleich zur Vorwoche um satte 73 Prozent gestiegen.

Wie steht NRW im Ländervergleich da? Jeder zwanzigste Bürger in NRW hat mittlerweile seine Auffrischimpfung bekommen. Mit dieser Fünf-Prozent-Quote liegt NRW bundesweit auf Platz vier. Spitzenreiter ist Berlin (7,5 Prozent).

Soll es zu den Drittimpfungen doch noch ein Einladungssystem geben? Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe hätte sich dies nach eigenen Angaben gewünscht, damit alles koordinierter ablaufe. Das NRW-Gesundheitsministerium sieht das anders: „Ein zentrales Einladungssystem ist nicht erforderlich, da es – anders als im Frühjahr – eine breit aufgestellte, dezentrale Impfstruktur gibt.“

Video "Schnelltests im Münsterland: Wo und wie" in Kooperation mit dem WDR:

Neue Debatte um Wiedereröffnung der Impfzentren

Werden die Impfzentren wieder geöffnet? Unbedingt gebraucht werden nach Ansicht von NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty wieder „Impfzentren mit niedrigschwelligen Angeboten“. Das NRW-Gesundheitsministerium kontert: „Die nun durch die Kreise und kreisfreien Städte geschaffene Struktur ist gegenüber den damaligen Impfzentren deutlich dezentraler und damit wohnortnaher organisiert.“ Auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe ist „Stand jetzt“ gegen die Wiederöffnung. Im September ging der Hausärzteverband auch noch davon aus, alle Drittimpfungen gut bewältigen zu können. Nun zeigt sich der Verband sogar wieder offen für Impfzen­tren, die zumindest „in einigen Regionen jetzt sinnvoll unterstützen“ könnten. „Wichtig ist dabei, dass diese nur dort angesiedelt werden, wo sie auch notwendig sind und nicht flächenhaft, wie in der Vergangenheit“, meint Anke Richter-Scheer. Zumindest gibt es bereits erste Kreise, die die vom Land geforderten kleineren kommunalen Impfstellen in ehemaligen Impfzen­tren eröffnen – wie zum Beispiel der Kreis Warendorf.