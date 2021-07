«The Green Knight» mit Patel und Vikander

Das Mittelalter hat Zukunft, das hat schon «Game of Thrones» gezeigt. Jetzt folgt Dev Patel als «Green Knight».

Die Ritter der Tafelrunde haben schon so einige Geschichten inspiriert. Nun geht es um den Neffen von König Artus: In «The Green Knight» steht Sir Gawain (Dev Patel) im Mittelpunkt.

Der junge Mann will sich vor seiner Familie - aber natürlich auch vor sich selbst - beweisen und stellt sich dafür einer großen Herausforderung. Die Hauptrolle in dem Historienabenteuer spielt Dev Patel, der durch Filme wie «Slumdog Millionär» und «Lion – Der lange Weg nach Hause» bekannt ist. An seiner Seite ist die schwedische Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander («The Danish Girl») zu sehen.

The Green Knight, USA, Irland 2020, 130 Min., FSK ab 16, von David Lowery, mit Dev Patel, Alicia Vikander, Ralph Ineson