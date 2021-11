«Resident Evil»: Siebter Teil der Action-Reihe

Kaya Scodelario als Claire Redfield in «Resident Evil: Welcome To Raccoon City».

Vor fast 20 Jahren kam ein bahnbrechendes Werk in die Kinos: das teils in Deutschland gedrehte und von Bernd Eichinger mitproduzierte «Resident Evil». Darin waren die Frauen die Heldinnen - allen voran Milla Jovovich in der Hauptrolle.

Seitdem ist ihr Name eng verbunden mit der, auf ein Videospiel zurückgehenden Fantasy-Filmreihe. Die Schauspielerin schlüpfte nicht nur im Erstling von 2002 in die Rolle der tapferen und mit gehörig Verve gegen die böse Umbrella Corporation kämpfende Heldin. Auch in allen bisherigen Weitererzählungen war sie mit dabei.

Nun aber, in «Resident Evil: Welcome to Raccoon City», dem siebten Teil der Videospiel-Adaption, ist Jovovich nicht mit dabei.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Deutschland/Kanada 2021, 107 Min, FSK o.A., von Johannes Roberts, mit Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Kaya Scodelario