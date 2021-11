Neuer «Spider-Man»: Trailer zeigt Rückkehr alter Bösewichte

Courtesy Of Sony Pictures/2021 MARVEL/dpa

Mit beliebten Charakteren wie Electro, Sandman, Lizard und Green Goblin wird im dritten Teil der «Spider-Man»-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland (25) eine ganze Sammlung bekannter Bösewichte aus dem «Spider-Man»-Universum zu sehen sein.

Die Superschurken tauchen allesamt im neuen Trailer zu «Spider-Man: No Way Home» auf, der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Im neuen Film von Regisseur Jon Watts, der am 16. Dezember in die Kinos kommen soll, weiß die Welt, wer hinter der Superhelden-Maske steckt. Um die Enthüllung rückgängig zu machen, bittet Spider-Man alias Peter Parker seinen Mentor Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Mit einem Zauber dreht Doctor Strange die Zeit zurück - und entfesselt damit versehentlich mehrere längst besiegte Superschurken.

In einem ersten Trailer, der im August in den sozialen Medien geleakt wurde, war bereits der Bösewicht Doctor Octopus zu sehen gewesen. Der Schurke mit den vier Tentakeln wird erneut von Alfred Molina (68) gespielt.