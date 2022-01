Jason Momoa bei «Fast & Furious» mit dabei

«Aquaman»-Star Jason Momoa (42) tritt dem Cast für den nächsten «Fast & Furious»-Film bei.

«Welcome, Jason Momoa. #F10», hießen die Macher der Action-Serie den Schauspieler am Freitag für den 10. Teil auf Twitter willkommen. Die Action-Fortsetzung «Fast & Furious 9» über schnelle Autos und illegale Straßenrennen, mit Hauptdarsteller Vin Diesel und Michelle Rodriguez, Tyrese, Ludacris und John Cena, war im vorigen Sommer in den Kinos angelaufen.

Diesel spielte schon in dem Originalfilm im Jahr 2001 mit. Der frühere Star der Serie, Paul Walker, war 2013 bei einem Auto-Unfall ums Leben gekommen. Nach fünf «Fast & Furious»-Folgen soll US-Regisseur Justin Lin (50) auch die letzten beiden geplanten Filme (10 und 11) der Action-Serie inszenieren. Der nächste Teil soll im Mai 2023 erscheinen.

Im Laufe der Jahre mischten viele Hollywood-Stars in Teilen der Serie mit, darunter Dwayne Johnson, Kurt Russell, Helen Mirren, Gal Gadot und Charlize Theron. Momoa ist vor allem als «Aquaman»-Held in verschiedenen Filmen bekannt. Er hatte auch Auftritte in TV-Serien wie «Baywatch», «Stargate Atlantis» und «Game of Thrones».