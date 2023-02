Harrison Ford über Marvel und Spaß

Hollywood-Schauspieler Harrison Ford ist nach eigenen Worten durch gut gelaunte Marvel-Stars neugierig auf eine Rolle im Franchise worden. «Ich dachte, alle anderen amüsieren sich offenbar blendend», sagte der 80-Jährige dem US-Magazin «The Hollywood Reporter». «Ich schaue all diesen großartigen Schauspielern dabei zu, wie sie Spaß haben.» Im kommenden Jahr soll er selbst im neuen «Captain America»-Film zu sehen sein.

Außerdem wolle er etwas tun, was anders als alles sei, was er zuvor gemacht habe, «und damit Menschen erfreuen», erklärte Ford. «Deshalb werde ich ein Stück davon probieren.»

Ford schlüpft in «Captain America: New World Order» in die Rolle des schnurrbärtigen Generals Thaddeus Ross, der in vorausgegangenen Filmen von William Hurt gespielt worden war. Hurt ist vergangenes Jahr an Krebs gestorben. Hauptdarsteller der vierten «Captain America»-Verfilmung ist Anthony Mackie, der als Marvel-Held Sam Wilson alias Falcon Verbündeter von Captain America (Chris Evans) war und nun dessen Erbe antreten soll.

Weitere Marvel-Darsteller sind Stars wie Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson oder Chris Hemsworth, deren Interviews in den letzten Jahren bei Fans auch für die lustigen Anekdoten vom Set und die freundlichen Scherze unter den Schauspielern beliebt waren.