Academy Museum ehrt Julia Roberts als «Ikone»

Nicht nur die amerikanische «Pretty Woman»-Darstellerin, sondern unter anderem auch ihre schottische Kollegin Tilda Swinton will die Einrichtung in Los Angeles auszeichnen. Die Preisverleihung ist im Herbst.

Foto: Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa

Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will «Pretty Woman»-Star Julia Roberts (54) mit einem Ehrenpreis auszeichnen und als «Ikone» würdigen. Die Oscar-Preisträgerin («Erin Brockovich») soll den «Icon Award» am 15. Oktober entgegennehmen, teilte die Museumsleitung mit.

Sie habe in ihrer langen Karriere «ikonische Figuren und unvergessliche Rollen» gespielt, würdigte die Museums-Chefin Jacqueline Stewart die Schauspielerin. Der Preis wird an Künstlerinnen und Künstler vergeben, die einen «bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss» haben.

Auch der britische Regisseur Steve McQueen («12 Years a Slave») und die schottische Schauspielerin Tilda Swinton («Grand Budapest Hotel») sollen für ihre Verdienste um den Film geehrt werden.

Die Oscar-Preisträgerinnen Halle Berry und Lupita Nyong'o, der Filmproduzent Jason Blum und der Drehbuchautor Ryan Murphy werden die Preisgala im Oktober mitgestalten.