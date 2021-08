Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Dülmen

Die Umbaupläne der Firma dümo aus Hiddingsel liegen ab nächster Woche in der Stadtverwaltung aus. An der Augustinus-Grundschule tut sich jetzt schon einiges, und den Männergesangsvereinen gehen die Mitglieder aus. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Von Jürgen Primus