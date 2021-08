Plötzlich klicken die Handschellen

Der letzte Blick hinter die Kulissen der traditionnellen DZ-Sommertour ging am Montag zum Dülmener Amtsgericht. Familie Scherbarth aus Buldern durfte sich anschauen, wie dort gearbeitet wird - und einiges auch selbst ausprobieren.

Amtsgerichtsdirektor Dr. Marc Büning (l.) und Geschäftsleiterin Merve Aßmann (r.) begrüßten Familie Scherbarth am Montagnachmittag.

Der Gong vom großen Sitzungssaal im Amtsgericht Dülmen ertönt am Montagnachmittag laut: „Familie Scherbarth bitte alle eintreten.“ Der sechsjährige Adrian Scherbarth ruft mit kräftiger Stimme alle Gäste in den Sitzungssaal. Papa Matthias Scherbarth aus Buldern hatte die letzte Blick hinter die Kulissen-Tour in diesen Sommerferien gewonnen - ein Besuch im Dülmener Amtsgericht. 75 Minuten lang durften sich die Bulderaner alles ansehen und ausprobieren, wie eben die Lautsprecheranlage.

Amtsgerichtsdirektor Dr. Marc Büning und Geschäftsleiterin Merve Aßmann öffneten im wahrsten Sinne des Wortes die Schleusen für die DZ-Leser. So legten die Justiz-Wachtmeister Alfons Kintrup und Uwe Seggewiß DZ-Leser Matthias Scherbarth die Handfesseln an und zeigten, wie die elektronische Eingangs-Schleuse und die Taschen-Durchleuchtung funktioniert. Familie Scherbarth fand auch das Messer und die Schere, die Merve Aßmann in das Gebäude zum Test „schmuggeln“ wollte.

Sicher vor Ein- und Ausbruch

„Wir müssen nicht nur die Eingänge sicher machen, sondern wir müssen die Türen auch ausbruchssicher gestalten. Und das auch unter den Gesichtspunkten der Fluchtsicherheit“, erklärt Marc Büning, einer von insgesamt sieben Richtern am Dülmener Amtsgericht. Dieses ist für Dülmen und die Ortsteile zuständig. Bei den Türen sei viel investiert worden nach dem Ausbruch eines Häftlings in 2018. So zeigten die Wachtmeister auch die Schließtechnik der neuen Türen und die beiden Zellen im Obergeschoss.



Mehr über den Blick hinter die Kulissen des Amtsgerichts erfahren Sie in der Mittwochs-Ausgabe der DZ.