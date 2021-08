Inzidenz steigt auf 28,6

Zwölf neue Corona-Fälle wurden am Mittwoch im Kreis Coesfeld gemeldet, davon vier in Dülmen. Einer ist genesen.

In Dülmen sind vier weitere Personen an Covid-19 erkrankt wie das Kreisgesundheitsamt am Mittwochmorgen informierte. Somit sind jetzt 19 aktive Corona-Fälle in Dülmen bekannt.

Kreisweit sind acht weitere Fälle dazugekommen, eine Person ist genesen. Damit sind aktuell 92 Personen mit dem Virus infiziert. Die meisten Infektionen gibt es in Lüdinghausen (22), gefolgt von Dülmen (19) und Senden (16). Der von dem Robert Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert steigt im Vergleich zum Vortag von 25,8 auf 28,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind in Dülmen 1057 Fälle zu verzeichnen. Im gesamten Kreis waren es 5803 Fälle. 98 Infizierte sind aufgrund dieser Erkrankung im Kreis Coesfeld verstorben.