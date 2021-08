Das Fahrrad-Parkhaus steht

Die Arbeiten am neuen Bahnhof gehen zügig voran. Der Rohbau des Fahrrad-Parkhauses steht. Die Klinkerarbeiten haben schon begonnen. Die DZ sah sich zusammen mit Stadtbaurat Markus Mönter und Fachleuten der Stadt auf der Baustelle um.

Hier wird der neue Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof entstehen.

Zuletzt hat die neue Fußgängerbrücke über die Gleise des Bahnhofs von sich reden gemacht. Inzwischen wird daran - wie berichtet - wieder gearbeitet. Doch auch die anderen Arbeiten, die auf der größten Baustelle der Stadt Dülmen laufen, sind es wert, genauer betrachtet zu werden.

Stadtbaurat Markus Mönter nahm sich zusammen mit Björn Schönwitz (Bau- und Projektleitung Abwasserwerk), Detlev Siebert (Bau- und Projektleitung Abwasserwerk), Klemens Hetrodt (Straßen- und Landschaftsbau) und Philipp Scholz (Vorbereitende Bauleitplanung) Zeit, mit der DZ über die Baustelle zu gehen.

Große Fläche und schiefe Ebene

Der erste Eindruck, wenn man auf dem Bahnhofsvorplatz steht: Eine große, ausgeräumte Fläche, die immer wieder von verschiedenen Baufahrzeugen gequert wird, eine Fläche, auf der Baumaterial lagert, an der im hinteren Bereich schon Andeutungen der neuen schiefen Ebene zu sehen sind und an deren Seite sich bereits das Fahrradparkhaus erhebt. Ein wenig isoliert wirkt hingegen der Zugang zu den Gleisen, ein Überbleibsel vom alten Dülmener Bahnhof, der in den neuen integriert wird.



Einen detaillierten Bericht über den Fortschritt der Bauarbeiten gibt es in der Dinestags-Ausgabe der DZ.