Zwölf Neuinfektionen in Dülmen

Kreisweit wurden am Freitagmorgen 60 Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Zwölf von diesen in Dülmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt hingegen auf 188,9.

Zwölf Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Freitagmorgen in Dülmen. Dem gegenüber standen acht Genesungen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg somit um vier auf 128 an.

Kreisweit haben sich zuletzt 60 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Weitere 51 haben eine Erkrankung überstanden. Die Zahl der aktiven Fälle erhöhte sich somit kreisweit auf 748 (plus neun zum Vortag).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 196,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern am Vortag auf nun einen Wert von 188,9.