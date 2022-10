Zweite Chance zur Diskussion

Wie können Jugendliche an den Entscheidungen der Stadt beteiligt werden. In einem zweiten Workshop wird nun nach möglichen Wegen gesucht.

In der Neuen Spinnerei fand im August eine erste Veranstaltung zu der Frage statt, wie Jugendliche in städtische Entscheidungen besser einbezogen werden können. Diese Diskussion wird am Montag, 24. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Neuen Spinnerei fortgesetzt.

Alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von zwölf bis 21 Jahren sind hierzu eingeladen – egal ob sie beim ersten Treffen dabei waren oder nicht. Bei der ersten Runde am 30. August waren rund zehn Teilnehmende der Einladung der Stadt gefolgt, blickt Stadtsprecher André Siemes zurück. Diskutiert werden soll unter anderem, mit welchem Format die Jugendlichen bei der Beteiligung am besten angesprochen werden.

Die Stadt bittet um Anmeldung per Mail: neue-spinnerei@duelmen.de oder unter 0172/9778158.