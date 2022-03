Zwei weitere Todesfälle im Kreis

HANDOUT - 17.02.2020, USA, Hamilton: Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des «U.S. National Institute of Health» zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. Foto: ---/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Traurige Nachrichten am Freitag: Im Kreis Coesfeld gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle, und zwar in Coesfeld. Damit sind seit Pandemie-Beginn 125 Personen nach einer Covid-19-Infektion verstorben.

Daneben wurden am Freitag 869 weitere Ansteckungen kreisweit bekannt, davon 205 in Dülmen. Dem gegenüber stehen 456 Genesungen auf Kreisebene, davon 71 in Dülmen. Damit gibt es derzeit in der Stadt 1150 aktive Fälle (plus 134), kreisweit sind es 6214 (plus 413).

Erneut nach oben ging es mit der Sieben-Tage-Inzidenz, allerdings nicht mehr so stark wie an den Vortagen: Der Wert lag laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 2356,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 2301,6).