Zwei weitere Dülmener infiziert

Zwei neue Corona-Fälle sind am Freitag in Dülmen bekannt geworden, kreisweit sind es 14. Nach oben ging es auch für die Inzidenz, die jetzt bei 34,4 liegt.

Weiterhin steigend sind die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld. Am Freitag wurden 14 neue Fälle bekannt, davon zwei in Dülmen. Kreisweit sind sieben Personen wieder genesen, in Dülmen eine. Damit stieg in der Stadt die Anzahl der aktiven Infektionen an auf jetzt elf, während es kreisweit momentan 102 aktive Corona-Fälle gibt, sieben mehr als am Vortag.

Die meisten melden dabei Nottuln und Coesfeld (14), gefolgt von Billerbeck (13) sowie Senden und Dülmen. Leicht nach oben ging es auch für die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis. Sie stieg am Freitag auf 34,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 30,4).