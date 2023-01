Zwei unterhaltsame Lernstunden

Mit zwei spannenden Vorträgen über Griechen, Römer und den Mond startet nach einer coronabedingten Pause die Kinder-Uni im Frühjahr wieder. Freuen dürfen sich die Kinder auf die beiden Forscher Dr. Helge Nieswandt und Prof. Dr. Harald Hiesinger, die in Dülmen noch in bester Erinnerung sind.

Anne-Maria Kruse, Jutta Ruthenbeck (Schulleitung AvD), Heribert Woestmann, Marc Bednara (Verleger DZ) und Gregor Leydag freuen sich darauf, dass die Kinder-Uni wieder an den Start geht.

Greifbar war die Vorfreude auf den Re-Start am Dienstag im Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (AvD), als Gregor Leydag (früher Leiter der Schule) und Heribert Woestmann von der Stiftung Internationales Centrum für Begabungsförderung (icbf) das Programm vorstellten.

„Beim ersten Mal ist es gut gelaufen“, sagte Woestmann, der über vielfältige Kontakte zu auch international bekannten Wissenschaftlern verfügt. Bereits vor fünf Jahren hatte Dr. Helge Nieswandt Kindern des dritten bis sechsten Schuljahres aufgezeigt, dass es noch heute Neues und auch für ihn Überraschendes aus der Antike zu entdecken gibt.

Mondlandungen in das Gedächtnis eingebrannt

Dabei beließ er es nicht bei Worten, Nieswandt ließ sich von Assistenten griechische und römische Gewänder anlegen. So bleibt spannend, wie der Referent im April die Kinder bei seinem Vortrag „Kleider machen Römer ... und auch Griechen“ überrascht. „Die Mondlandungen sind in mein Gedächtnis eingebrannt“, hat Prof. Dr. Harald Hiesinger vor einigen Monaten in einem Interview gesagt.

Der Weltraumexperte erinnerte sich an seine Kindheit, als er mit seinen Eltern am Schwarz-Weiß-Fernseher der Großeltern die Mondlandungen mitverfolgen konnte. Jahre später war er beim Start der Lunar Reconnaissance Orbiter Mission in Cape Canaveral vor Ort und sah „unser Raumschiff“ von der Startrampe abheben.

