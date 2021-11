Zwei Transporter in Merfeld ausgebrannt

Der Brand zweier Transporter konnte in der Nacht zu Dienstag bei Merfeld zwar gelöscht werden - der Sachschaden war jedoch groß.

Die Feuerwehr löschte die zwei brennenden Transporter in Merfeld.

In der Nacht auf Dienstag sind an der Rekener Straße in Merfeld die Fahrerkabinen zweier Transporter ausgebrannt. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 80.000 Euro.

Gegen 0.50 Uhr war der Einsatz bei der Feuerwehr eingegangen, die mit der hauptamtlichen Wache sowie dem Löschzug Merfeld ausrückte. Unter Atemschutz konnten die beiden Fahrzeuge mit Wasser und Schaum gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter Tel. 02594/7930 um Hinweise.