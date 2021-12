Zwei schwere Unfälle fordern vier Verletzte

Am Montagmorgen waren in Dülmen der Ostdamm und die Kreuzung zur B 474 nach zwei schweren Unfällen, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden komplett gesperrt. Auf der Kreuzung prallten zwei Autos gegeneinander. Ein Polizist verunglückte auf dem Weg zum Unfallort mit seinem Motorrad.

Zwei schwere Unfälle, vier Verletzte, stundenlang gesperrte Straßen: Viel zu tun hatten am Morgen Polizei und Rettungskräfte in Dülmen.



Zunächst krachte es gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung B 474/Ostdamm. Hier war eine 49-jährige Fahrschülerin aus Senden mit ihrem Fahrlehrer, 34 Jahre alt, auf dem Ostdamm in Richtung Hiddingsel unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 65 Jahre alter Ledgener mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Autobahn.

Totalschaden an Autos und Anhänger

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so die Polizei.

Dabei wurde der Fahrschulwagen um etwa 90 Grad weggeschleudert und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Alle drei Beteiligten wurden im Anschluss vorsorglich vom Rettungsdienst in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.



Beide Fahrzeuge sowie der Anhänger waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden auf Halterwunsch durch abtransportiert. Auslaufende Betriebsstoffe streuten Feuerwehr und Abschleppdienst ab. Für rund eine Stunde war die Kreuzung gesperrt.



Polizeimotorrad prallt gegen Baum

Tragischerweise war es dann einer der Helfer, der auf dem Weg zum Unfallort selbst einen Unfall hatte. So war 46 Jahre alter Motorradpolizist auf dem Ostdamm in Richtung Kreuzung unterwegs, und zwar mit Blaulicht und Sirene.

In Höhe des Bauhofs zog nach Polizeiangaben ein Auto vom Betriebsgelände. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Polizist auf die linke Bankette aus. Dabei prallte das Motorrad gegen einen Baum, der Polizist kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 57-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen blieb unverletzt.



Auch hier war der Ostdamm für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, insgesamt für rund drei Stunden. Das Polizeimotorrad musste abgeschleppt werden.