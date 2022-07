Zwei Firmenfahrzeuge brennen in Halle

Dunkler Rauch über dem Dernekamp: Am späten Mittwochabend brannten in einer Halle eines Unternehmens zwei Fahrzeuge. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus.

In den Dernekamp ging es am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, für der Löschzug Dülmen-Mitte, die hauptamtliche Wache sowie den Löschgruppe Daldrup. In einer Firmenhalle hatten zwei Firmenfahrzeuge Feuer gefangen.

Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. So konnten die beiden Fahrzeuge nur unter Atemschutz gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die Halle konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mehr lesen Sie in der DZ von Freitag.