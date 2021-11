Zwei neue Corona-Fälle in Dülmen

In Dülmen sind aktuell 30 Personen an Covid-19 erkrankt, das heißt bei ihnen ist die Krankheit aktiv. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. Das sind genau so viele Betroffene wie am Vortag.

Dennoch hat es Veränderungen gegenüber Dienstag gegeben: So sind zwei Neu-Infektionen für Dülmen vermeldet worden und zugleich zwei weitere Gesundungen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit nachweislich 1249 Dülmener mit dem Coronavirus infiziert.

Für den Kreis Coesfeld meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch eine Inzidenz von 47,6. Am Vortag hatte sie 55,3 betragen.