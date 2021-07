Zwei neue Corona-Fälle in Dülmen

Langsam steigen die Corona-Zahlen weiter an: Zwei neue Infektionen gab es am Freitag in Dülmen, kreisweit sind es acht. Die Inzidenz liegt jetzt bei 11,3.

Die Corona-Zahlen im Kreis steigen langsam weiter: Acht neue Fälle meldete am Freitag das Kreisgesundheitsamt, davon zwei in Dülmen. Damit erhöhte sich hier die Anzahl der aktiven Infektionen an auf jetzt drei. Kreisweit sind derzeit 34 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Neue Genesungen wurden am Freitag nicht vermeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an, sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 11,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Sollte der Wert in den nächsten acht Tagen nicht erneut unter 10,0 sinken, so würde der Kreis ab dem 1. August in die nächste Inzidenzstufe 1 rutschen, mit dann leicht verschärften Corona-Regel (DZ berichtete).