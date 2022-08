Zwei Märkte in einer Woche

Dülmen

Gleich zwei Märkte stehen in dieser Woche auf dem Programm von Dülmen Marketing: Am Mittwochabend, 31. August, startet ab 17 Uhr der Feierabendmarkt auf dem Marktplatz. Nur drei Tage später am Samstag, 3. September, folgt ab 10 Uhr der Samstagsmarkt mit Büchermeile.