Zwei Kreuze – aber bitte mit Maske

Am Sonntag ist Landtagswahl. Viele Bürger haben schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, für alle anderen Wahlberechtigten öffnen am Sonntag die Wahllokale. Auch wenn es dort offiziell keine Maskenpflicht gibt, empfiehlt die Stadt dringend das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.

Am Sonntag wird der Landtag gewählt.

Nur noch wenige Tage bis zur Landtagswahl: Am kommenden Sonntag, 15. Mai, sind alle wahlberechtigten Dülmenerinnen und Dülmener aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - vorausgesetzt, sie haben es nicht bereits per Briefwahl getan.

Bei der Stadt Dülmen laufen nach eigenen Angaben derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit am Sonntag alle 22 Wahllokale pünktlich um 8 Uhr öffnen können. Auch wenn es offiziell keine Maskenpflicht in den Wahllokalen gibt, empfiehlt die Stadt dringend das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.

Bürgermeister appelliert zum Tragen einer Maske

Bürgermeister Carsten Hövekamp wendet sich deshalb mit einem dringenden Appell an alle Wählerinnen und Wähler: „Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld ist mit 780 weiterhin sehr hoch. Ich appelliere deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, beim Besuch eines Wahllokals eine Maske zu tragen und sich selbst und andere zu schützen“, so der Bürgermeister.

„Das gebietet alleine der Respekt vor den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die am Sonntag über mehrere Stunden in den Wahllokalen im Einsatz sind und sich um den reibungslosen Ablauf vor Ort kümmern.“

Bisher 11.200 Briefwahlunterlagen beantragt

Das Wahlbüro in der Overbergpassage ist noch bis zum Freitag, 13. Mai, täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hier können Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen beantragen oder direkt vor Ort wählen. Bislang haben 11.200 Dülmener Briefwahlunterlagen beantragt.

Bei der Landtagswahl haben die Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird in jedem Wahlkreis ein Abgeordneter direkt gewählt. Die Sitze im Landtag werden auf die Parteien nach der Zahl ihrer Zweitstimmen proportional verteilt. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und spätestens seit dem 29. April 2022 ihren Hauptwohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen haben.

Ins Wählerverzeichnis der Stadt Dülmen sind automatisch alle wahlberechtigten Personen aufgenommen, die bis spätestens zum 3. April 2022 ihren Hauptwohnsitz in Dülmen angemeldet haben. www.duelmen.de/landtagswahl.html