Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall nahe Rorup sind am Samstag zwei Frauen verletzt worden, eine davor schwer. Dabei waren zwei Autos an einer Kreuzung kollidiert.

Vorfahrt an Kreuzung missachtet

Schwer verletzt wurde am Samstag eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Rosendahl bei einem Unfall nahe Rorup. Die Frau war gegen 13.45 Uhr auf der L 580 in Richtung Billerbeck unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Münster die Kreisstraße 48 von Lette in Richtung Darup.

An der Kreuzung der beiden Straßen übersah der Münsteraner die Frau aus Rosendahl, die Vorfahrt hatte, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die 46-Jährige schwer verletzt, die 68 Jahre alte Beifahrerin des Münsteraners leicht. Rettungswagen brachten beide Frauen in Krankenhäuser.