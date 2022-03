Zwei Dülmener bewerben sich um Landtagsmandat

André Stinka, SPD, und Klaus Stegemann, Die Linke, bewerben sich um ein Landtagsmandat. Die Wahl findet am 15. Mai statt.

Jetzt ist es offiziell: Der Kreiswahlausschuss hat für den Wahlkreis 79 Coesfeld II, zu dem Dülmen gehört, jetzt sechs Wahlvorschläge zugelassen. Damit bewerben sich bei der Landtagswahl insgesamt eine Kandidatin und fünf Kandidaten um das Direktmandat.

Mit dabei sind zwei Dülmener: André Stinka tritt erneut für die SPD an. Der frühere NRW-Generalsekretär der Sozialdemokraten war zuletzt über die Landesliste in den Landtag eingezogen. Auch dieses Mal dürften seine Chancen auf ein Ticket nach Düsseldorf ziemlich gut sein - Stinka steht an dritter Stelle der Landesliste.

Eher unwahrscheinlich ist es hingegen, dass Klaus Stegemann für Die Linke den Einzug in den Landtag schafft. Der Dülmener Ratsherr hatte für seine Partei bereits im vergangenen Jahr für den Bundestag kandidiert.

Bei der Wahl 2017 hatte Dietmar Panske (CDU) den Wahlkreis 79 gewonnen, er tritt in diesem Jahr erneut an.