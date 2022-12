Dülmen

Für erkrankte Kinder, die älter sind als sechs Jahre, gibt es an Heiligabend sowie am Ersten Weihnachtstag zusätzliche Sprechstunden im Kindernotdienst. Diese bietet die Praxis von Dr. Helena Spelmeyer an. Was Eltern dabei unbedingt wissen müssen, lesen Sie hier.

Von Jürgen Primus