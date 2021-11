Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl

Aufgrund eines Unfalls musste die Halterner Straße (L 551) am frühen Sonntagnachmittag zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 14.40 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 61-jähriger Dülmener mit seinem Pkw die Halterner Straße in Hausdülmen in Fahrtrichtung Dülmen. In Höhe des Kettbachseitenweges querte unerwartet eine 81-jährige Dülmenerin mit ihrem Krankenfahrstuhl von links nach rechts die Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht weiter.

Es kam zum Zusammenstoß von Pkw und Krankenfahrstuhl. Der Krankenfahrstuhl stürzte um. Die 81-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer konnte nach ambulanter Behandlung leicht verletzt entlassen werden, teilt die Polizei mit.