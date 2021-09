Zum Pflücken bereit

Obstbäume, die an den Wirtschaftswegen in und rund um Dülmen stehen, dürfen zum eigenen Gebrauch abgeerntet werden. Darauf weist die Initiative Dülmen nachhaltig mitmachen (Dünami) hin. Sie möchte zudem vermitteln zwischen Erntewilligen und Privatpersonen, die nicht selbst ernten können.

Welche Bäume und Sträucher auf öffentlichem Grund abgeerntet werden können, ist aAuf der Internetseite www.mundraub.org zu sehen. Ebenso kann jeder Registrierte selbst Standorte in die Karte einpflegen, heißt es in einer Mitteilung von Dünami.

Auch auf privaten Grundstücken werden oft Bäume und Sträucher nicht abgeerntet. Durch ein gelbes Band um ihren Baum können Privatleute signalisieren: Hier darf - nach Rücksprache - geerntet werden. Also bietet Dünami eine Vermittlung zwischen „Obstanbietern“ und „Erntewilligen“ an. Kontakt per E-Mail über ernaehrung@duenami.de.