„Zum Feiern weggetreten“

„Zum Feiern nach hinten weggetreten.“ So beendete Martin Schulze Weddern, Vorsitzende der Karthäuser, den offiziellen Teil - und dem folgten alle sofort, um sich direkt eine Erfrischung zu besorgen.

Denn die Karthäuser feierten ihr Sommerfest zwar auf der Wiese zwischen Kirche und Klosterschänke, wo es sich unter den schattigen Bäumen gut aushalten ließ. Doch trotzdem war es schwül - und die Freude groß, als das Einlösen der Getränkemarken begann.

Gestartet war das Sommerfest mit einem Antreten an der Pfarrkirche. Nach dem Festhochamt für die gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins folgte ein Marsch zum Kriegerdenkmal, wo auch die zahlreichen Gäste begrüßt wurden. Die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Pross überbrachte dabei die Grüße der Stadt Dülmen. „Zum Glück sind die zwei schlimmen Jahre vorbei. Wir wollen das Vereinsleben wieder genießen“, betonte sie in ihrer Ansprache.

Sommerfest der Karthäuser Zwischen Kirche und Klosterschänke feierten die Karthäuser ihr Sommerfest. Foto: Barbara Wübbelt

Dass die Feier hier am Ehrenmal stattfinde, mache besinnlich, so Pross. Martin Schulze Weddern erinnerte in seiner Rede an das Aufstellen der Staffelei am Ehrenmal vor sechs Monaten, kurz nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Ein vielfaches Leid so ganz in unserer Nähe“, so der Vorsitzende.

Seither brenne hier immer eine Kerze, um die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Die Auswirkungen des Krieges wie zum Beispiel Preissteigerungen und Energieknappheit spürten derzeit alle. „Die vor uns liegenden Herausforderungen werden wir gemeinsam meistern“, zitierte er den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

„Immer mehr wird uns bewusst, Frieden beginnt bei uns in unserer Familie, vor unserer Haustür, mit unseren Nachbarn, unserer Gesellschaft. Nur eine Gesellschaft, die in Frieden lebt, kann nach außen Frieden stiften.“ Im Anschluss forderte Schulze Weddern dazu auf, den Gefallenen und Verstorbenen zu gedenken. Auch einen Kranz legten die Karthäuser am Ehrenmal nieder.

Anschließend ging das Fest mit einem geselligen Frühschoppen weiter. Die musikalische Gestaltung übernahm dabei der Spielmannszug Buldern. Für die Kinder gab es neben einer Tombola und der großen Hüpfburg diverses Spielangebote. Das leibliche Wohl kam ebenfalls nicht zu kurz.