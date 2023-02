Zukunft von St. Joseph im Blick

Wird die Kirche St. Joseph einmal zum Kulturhaus? Die Initiatoren dieser Idee stellen ihre Pläne am 19. März in der Kirche vor.

Am Sonntag, 19. März, wird in St. Joseph das Patronatsfest gefeiert. Und dann steht vor allem ein Thema im Mittelpunkt: Wie geht es langfristig weiter mit der Kirche St. Joseph?

So lädt die Gemeinde ab 16 Uhr an dem Tag zu einer Informationsveranstaltung in der Kirche ein. Passend zum Gedenktag gibt es zunächst eine spirituelle Einführung.

Im Anschluss werden Clemens A. Leushacke und Dr. Wolfgang Werner sowie der Architekt Richard Dammann ihre Pläne vorstellen, wonach die Kirche sich zu einem Kulturhaus entwickelt. Im Anschluss soll es Gelegenheit für Rückfragen und Austausch geben, so Pfarrer Markus Trautmann.

Leushacke und Werner hatten bereits im vergangenen Jahr dem Kirchenvorstand der Pfarrei St. Viktor ihre Idee mit dem Arbeitstitel „Ein Haus der Kultur für alle Dülmener“ vorgestellt., die dort grundsätzlich positiv aufgenommen wurde (DZ berichtete). Unter anderem deshalb, weil das Gebäude selbst im Wesentlichen erhalten bleiben könnte.

Entscheidung und Zeitplan noch offen

„Der Kirchenvorstand hat sich dafür ausgesprochen, dass Externe Planungen und Machbarkeitssondierungen machen dürfen“, erläutert Trautmann. Was er betont: Noch gibt es weder eine endgültige Entscheidung zur Zukunft der St.-Joseph-Kirche noch einen Zeitplan, ab wann sich die Gemeinde hier zurückziehen wird. „Wir haben noch keine Ziellinie, wann wir aufhören werden“, sagt der Pfarrer.

Mit dem Infonachmittag wolle man Interessierten, auch von außerhalb der Gemeinde, ermöglichen, sich aus erster Hand über die Pläne zu informieren. Nach Bekanntwerden der Kulturhaus-Pläne hatten sich unter anderem mehrere Leserbrief-Schreiber in der DZ zu Wort gemeldet, unter anderem auch mit eigenen Ideen für eine Nachnutzung.