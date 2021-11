Züge fahren nicht am Wochenende

Der Brückeneinhub am Bahnhof findet nicht statt, aber die Sperrpause bleibt. Die Bahn nutzt die Zeit, in der Schienenersatzverkehr vorgesehen ist, für andere Arbeiten - unter anderem am Bahnhofsgang.

Von 5 Uhr am Samstagmorgen bis 4 Uhr Montagfrüh werden keine Züge auf der Strecke Münster-Essen rollen. Denn die von der Stadt beantragte Sperrpause findet statt. So kurzfristig sei keine Absage möglich gewesen, so ein Bahnsprecher. „Für die Zeit der Sperrung haben wir etwa weder Personal noch Züge disponiert.“ Und auch die Busse für den Schienenersatzverkehr seien bereits bestellt gewesen.

Was das für Bahnkunden bedeutet? Die Züge der Linien RE 2 und RE 42 fallen am Wochenende zwischen Appelhülsen und Marl-Sinsen aus. Als Ersatz sind Busse unterwegs, und zwar im Takt der Züge. Im Internet ist ein genauer Fahrplan zu finden.

Ganz ungenutzt wird die Sperrpause am Dülmener Bahnhof nicht verstreichen. Denn die Bahn selbst will die Zeit für eigene Arbeiten nutzen. So werden am Wochenende im langen Gang sämtliche Fenster erneuert. Auch ein Lastenaufzug soll abgerissen werden.