Zootierpfleger für einen Vormittag

Elisabeth und Heinz Armeloh packten im Allwetterzoo selbst mit an

Elisabeth und Heinz Armeloh duften diese Woche im Rahmen der DZ-Sommeraktion hinter die Kulissen des Allwetterzoos in Münster blicken. Dabei packten die beiden Hiddingseler auch kräftig selbst mit an und fütterten unter anderem die Zebras.

Auf dem Weg zu ihrer ersten Arbeitsstation haben Heinz und Elisabeth Armeloh schnell einen Besucher am Zaun. Der Strauß Jakob huscht am Rande seines Geheges immer wieder flott hin und her und bewegt aufgewühlt sein Gefieder.

Kein Wunder: Elisabeth und Heinz Armeloh sind für die Tiere im Allwetterzoo bisher noch fremd. Die beiden Hiddingseler wagen sich in dieser Woche im Rahmen der DZ-Sommeraktion an den Beruf des Zootierpflegers.

Während eines dreistündigen Kurses zeigt Zootierpfleger Oliver Scharper dabei Gewinnerin Elisabeth Armeloh und ihrem Mann seinen Arbeitsalltag.

Als Erstes geht es am Montag für die beiden ins Gehege der Wasserböcke, Gnus und Zebras. Ausgestattet mit grüner Weste vom Allwetterzoo sind die Hiddingseler optisch kaum zu unterscheiden vom Personal.

Und im Gehege angekommen sind die zwei auch sofort in ihrem Element: Eifrig legen Heinz und Elisabeth Armeloh den Tieren Heu und Kraftfutter auf dem Boden ab - und staunen dabei, wie viel Futter es für die Tiere gibt.

Doch: „Morgens gibt es nur ein Viertel der Portion“, erklärt Pfleger Oliver Scharper den Beiden. „Abends gibt es dann drei Viertel, weil die Nacht länger ist.“ So dicht waren die DZ-Leser noch nie an den Zootieren.

Und nicht nur das Füttern steht auf dem Tagesprogramm. Danach dürfen die zwei auch noch Zebras streicheln. Zunächst treten Heinz und Elisabeth Armeloh dafür noch etwas zögerlich an das Tier heran. Aber schnell bemerken sie, wie wohl das Zebra sich mit den Streicheleinheiten fühlt.

Was Elisabeth und Heinz Armeloh noch erleben durften, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.