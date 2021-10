Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht die Polizei in Dülmen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf der L 551 von Buldern in Richtung Dülmen hinter dem Abzweig der K 13 ereignet hat.

Zwei Pkw überholten

Ein 55-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Auto die L 551 von Buldern kommend in Richtung Dülmen. Dort kam ihm ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger entgegen. Dieses wurde von einem weißen Kleinwagen überholt. Unmittelbar später scherte ein weißer Mercedes ebenfalls zum Überholen aus.

Dülmener musste ausweichen

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Dülmener nach rechts über den Grünstreifen auf den Radweg aus. Dabei stieß er mit einem Leitpfosten zusammen, sein Wagen wurde beschädigt. Die entgegenkommenden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort.

Zeugen können sich unter Tel. 02594/7930 melden.