Zeiten von Mode und Technologie sind vorbei

Früheres Geschäftshaus an der Lüdinghauser Straße wird umgebaut

Sie haben gerade begonnen und sollen gut acht Monate in Anspruch nehmen: die Umbauarbeiten am großen Eckgebäude Lüdinghauser Straße/Halterner Straße.

In ihm war viele Jahre Digiland, das Fachgeschäft für Informationstechnologie, untergebracht (jetzt an der Münsterstraße zu finden) und davor das Textilfachgeschäft Kerckhoff. Das Firmenschild ist immer noch an der Fassade zu sehen.

Wohnungsbau gestartet



Nun aber sind die Zeiten der gewerblichen Nutzung vorbei. Denn in dem Gebäude werden zehn Wohnungen entstehen, die anschließend vermietet werden sollen, so Peter Hippel vom gleichnamigen Sachverständigenbüro auf DZ-Nachfrage.

Die Wohnungsgrößen variieren - so soll es kleinere Wohnungen mit über 40 Quadratmeter Größe geben und größere mit rund 90 Quadratmeter Fläche. Neben Erdgeschoss (372 Quadratmeter) und Obergeschoss (225 Quadratmeter) steht auch das Dachgeschoss zur Verfügung. Auch im Dachgeschoss sollen moderne Wohnungen auf zwei Ebenen entstehen.

Zeitplan könnte knapp werden

Ob sich der Zeitplan einhalten lässt? Angesichts der derzeitigen Lieferengpässe bleibt Hippel vorsichtig.