Zehn neue Corona-Fälle in Dülmen

Zehn neue Ansteckungen in Dülmen, 58 im gesamten Kreis Coesfeld: Das sind die Corona-Zahlen von Donnerstag. Für die Inzidenz ging es leicht nach oben.

Kreis-Inzidenz steigt leicht an

Zehn neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag für Dülmen. Somit gab es am Donnerstag noch 95 aktive Infektionen, zwei weniger als am Vortag. Zwölf weitere Personen sind wieder genesen.

Im Kreis standen 58 neue Ansteckungen 45 Personen gegenüber, die eine Infektion überstanden haben. Die Zahl der aktiven Fälle auf Kreisebene stieg somit auf 580 (plus 13). Im Kreis sind inzwischen zehn Omikron Fälle bestätigt; bei über 70 Fällen besteht der Verdacht.



Auch für die Sieben-Tage-Inzidenz ging es wieder leicht nach oben: Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 124,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 121,4).