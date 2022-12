Zahlreiche Unfälle nach Glatteis

Auf teils spiegelglatten Straßen hat es am Montag im Kreis Coesfeld zahlreiche Unfälle gegeben. Auch in Dülmen mussten Rettungskräfte und Polizei ausrücken.

Knapp 20 Unfälle sind der Polizei am Montag gemeldet worden - Folge der für unsere Region ungewöhnlich schwierigen Strßenverhältnisse.

Nachdem es noch am Sonntag noch sehr kalt war mit Temperaturen von stellenweise bis zu minus 12 Grad sorgte Regen am Montag für teils spiegelglatte Straßen. Die gute Nachricht für Dülmen. Nach Auskunft der Polizei hat es hier nur eine leichtverletzte Person gegeben.

Autofahrer kam nicht von der Stelle

Bekannt geworden sind der Polizei seit Sonntagabend drei Unfälle in Dülmen. Im Kreis sind nach Auskunft der Pressestelle knapp 20 Unfälle gemeldet worden. Wie schwierig die Lage schon früh in der Nacht war, zeigt die Polizeistatistik. Bereits gegen 1 Uhr hatte sich in Buldern ein Autofahrer gemeldet. Die Straßen waren zu dem Zeitpunkt so glatt, dass er nicht von der Stelle kam. Zum Glück gab es aber keinen Unfall.

Am frühen Morgen ereignete sich ein Unfall in Rorup. Wie die Polizei-Pressestelle auf DZ-Anfrage mitteilt, wurde dabei eine Person leicht verletzt. Bereits vorher musste die Polizei nach Börnste ausrücken. Kurz vor 3 Uhr hatte ein Autofahrer mehrere Bäume touchiert. Noch gibt es keine exakten Hinweise auf die Unfallursache. Nach Polizei-Auskunft handelte es sich um eine Trunkenheitsfahrt.

Schulbusse fuhren nicht, Züge fielen aus

Wie schwierig die Situation insgesamt war, zeigte sich auch noch Stunden später. Wie die RVM ( Regionalverkehr Münsterland) mitteilte, sind viele Busse stehen geblieben. Personalausfall und Glätte machen auch der Deutschen Bahn (DB) zu schaffen. Gleich fünf Bahnen von Dülmen aus in Richtung Münster fielen hintereinander aus, so zeigte es zumindest die App DB-Navigator am Morgen an.

Die Gründe waren unterschiedlich: Schnee und Eis, Reparatur am Zug oder kurzfristiger Personalausfall. Auch bei den sonstigen Verbindungen am Montagvormittag gab es in der App einen Hinweis. Aufgrund von Eisregen seien Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr nicht auszuschließen.

Und den RE42 mit dem Takt Münster-Essen trifft es derzeit besonders hart: „Die Züge der Relation Essen-Münster, die in Essen Hauptbahnhof beginnen beziehungsweise enden fallen leider aus“, heißt es bei einem Blick in den DB-Navigator. Der Grund: „Eine angespannte Personallage.“ Wann die Taktung wieder fährt, schreibt die Bahn nicht.

Für die nächsten Tage ist deutlich wärmeres Wetter angekündigt, mit Straßenglätte müssen die Autofahren wohl nicht mehr rechnen.