Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch

Dülmen

In Dülmen blieben die Corona-Zahlen hoch. 152 Neuinfektionen meldete das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit um 89 auf jetzt 737 an. Kreisweit ist zudem ein weiterer Todesfall hinzugekommen.

Von Kristina Kerstan