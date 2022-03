Zahl der Infizierten wieder unter 1000

133 aktive Corona-Fälle weniger als noch am Vortag

Dülmen

Sowohl kreisweit als auch in Dülmen sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Freitag. Die Inzidenz stieg hingegen erneut leicht an. Alle Informationen rund ums Corona-Virus lesen Sie hier.

Von Tatjana Thüner