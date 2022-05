Zahl der Coronanerkrankten sinkt weiter

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Dülmen sinkt weiter. Auch die Kreisinzidenz geht zurück. Aber es gibt im Kreis Coesfeld einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Noch 627 Dülmenerinnen und Dülmener und damit 22 weniger als am Vortag sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Das geht aus der Übersicht des Kreisgesundheitsamtes von Dienstag hervor. Danach gab es seit dem Vortag 75 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Zugleich konnten 109 Gesundungen von erkrankten Dülmenern verzeichnet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Coesfeld sank am Dienstag auf 933,8 (Vortag: 970,5). Kreisweit verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 276 Corona-Neuinfektionen sowie 421 Gesundungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sank im Kreisgebiet um 93 auf 2787. Zudem gibt es in Billerbeck einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Dülmen als größte Stadt des Kreises hat derzeit mit 627 Erkrankten die meisten Coronafälle. Es folgt Coesfeld mit 525 aktiven Coronafällen.