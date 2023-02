Zahl der Auto-Aufbrüche steigt rasant

Die Kreispolizei hat am Dienstag die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorgestellt. In Dülmen schoß dabei die Zahl der Autoaufbrüche in die Höhe - der Grund sind gleich zwei Serien solcher Delikte.

Es ist ein Plus von mehr als 100 Prozent: Die Zahl der Diebstähle aus Pkw ist im vergangenen Jahr in Dülmen deutlich angestiegen. Registrierte die Polizei 2021 noch 96 solcher Delikte, so waren es 2022 mit 208 Taten mehr als doppelt so viele.

Der Grund: gleich zwei Aufbruch-Serien. Die erste hielt den ganzen Sommer über die Stadt in Atem und endete im August mit der Festnahme eines 42 Jahre alten, polizeibekannten Dülmeners. Zu dem Zeitpunkt hatte es bereits fast 70 Aufbrüche gegeben. Mehrere Monate war es dann ruhig, ehe die Zahl der Pkw-Aufbrüche ab Ende Oktober wieder deutlich zunahm. Erst am Dienstag wurden zwei neue Fälle bekannt.

Insgesamt 3145 Straftaten in 2022

Am Dienstag hat die Kreispolizei Coesfeld die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Für Dülmen wurden dabei insgesamt 3145 Straftaten gemeldet, 601 mehr als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote liegt insgesamt bei 48,78 Prozent (2021: 52,83 Prozent).

Wobei sich bei der Aufklärungsquote ein näherer Blick auf die verschiedenen Delikte lohnt. So klärte die Polizei im vergangenen Jahr alle der zehn Vergewaltigungen in Dülmen auf. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung konnten in 89,53 Prozent der Fälle der oder die Täter ermittelt werden. Auch bei Gewaltkriminalität (92,11 Prozent), Rauschgiftdelikten (93,60), Ladendiebstählen (83,33) sowie Fällen von Körperverletzung (90,50 Prozent) sind die Aufklärungsquoten hoch.

Niedrige Aufklärungsquote bei Rad-Diebstählen

Ganz anders sieht dies bei Diebstählen von Fahrrädern sowie Taschendiebstählen aus. Hier konnte gerade einmal in 8,75 beziehungsweise 1,47 Prozent der Fälle die Täter ermittelt werden. Warum das so ist und warum die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung hofft, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.