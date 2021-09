Wunsch nach einem Trampolin

Der Spielplatz am Thier-zum-Berge-Platz ist in die Jahre gekommen und soll nun neue Spielgeräte erhalten.

Der Spielplatz Thier-zum-Berge-Platz soll neue Geräte erhalten. „Wir hoffen, dass der neugestaltete Spielplatz bis zum kommenden Sommer fertiggestellt sein kann“, sagte André Siemes, Pressesprecher der Stadtverwaltung, nun auf Nachfrage der DZ.

Die aktuellen Spielgeräte seien zwar noch sicher, aber in die Jahre gekommen, sodass sie ersetzt werden müssten. Dazu gehören der Sandkasten, das kleine Spielhaus und der große Spielturm mit Rutsche.

Ortstermin mit Anwohnern

Zur Ideensammlung hatte die Stadt Anwohner des Platzes jetzt zu einem Ortstermin eingeladen. 15 Eltern mit ihren Kindern waren gekommen, um ihre Wünsche zu äußern. Das Ergebnis: Turm und Spielhaus würden so gut angenommen, dass solche Geräte auch auf dem neu gestalteten Platz stehen sollten. Man könne auch das Häuschen in den Turm integrieren, so eine Anregung. Darüber hinaus wünschten die Anwohner ein Bodentrampolin und eine weitere Sitzbank. Letzteres sei wohl kein Problem, so Siemes. Ob ein Trampolin aufgestellt werden könne, sei allerdings eine Frage des Platzes. Schließlich müsse der Fallschutz gewährleistet sein.

Der städtische Fachbereich Jugend und das Baudezernat müssten nun auch klären, wie ein neuer Spielturm gestaltet werden könne und wo genau er aufgestellt werden müsste. Danach folgten Ausschreibung und Bau der neuen Geräte. Und, so der Pressesprecher: „Die alten Spielgeräte sollen so lange stehen bleiben, wie es möglich ist.“

Bereits vor anderthalb Jahren hatten die Jugendpolitiker Verbesserungen für die Plätze Sonnenblumenstraße/Rosenstraße, Heidkämpe und eben den Thier-zum-Berge-Platz auf den Weg gebracht (DZ berichtete). Allerdings fehlte damals noch das Personal, um die Pläne auch tatsächlich umzusetzen.