Das sind die häufigsten Verletztungen an Silvester

Stürze, nicht etwa Verbrennungen sind meist die Ursache, weswegen die Patienten an Silvester in die chirurgischen Ambulanz der Christophorus-Kliniken kommen. Die Kliniken hoffen sehr auf einen ruhigen Jahreswechsel - gerade wegen Corona.

Nein, nicht wie vermutet Verbrennungen machen an Silvester der chirurgischen Ambulanz der Christophorus-Kliniken am meisten Arbeit. Die häufigsten Verletzungen an Silvester resultierten stattdessen aus Stürzen, berichtet Krankenhaus-Sprecherin Claudia Koller auf DZ-Anfrage hin.

„Wir behandeln daher sehr häufig Prellungen und Stauchungen. Oft alkoholisiert, stürzen Menschen mit einem Glas in der Hand oder fallen auf den Boden, auf dem bereits Glasscherben liegen, sodass auch oft Schnittverletzungen zu behandeln sind“, berichtet sie mit Blick auf die vergangenen Jahre.

Risikofaktor Alkohol und Menschenansammlungen

Durch Böller oder Raketen käme es öfter auch zu leichten Verbrennungen, meist an der Hand. Auch schwere Verbrennungen kämen vor, diese Patienten würden jedoch meist direkt zu speziellen Kliniken gefahren werden.

„Unserer Erfahrung nach ist vor allem die Kombination aus Alkohol und Menschenansammlungen ausschlaggebend. Hier kommt es unter manchen Teilnehmenden zu Streit und körperlichen Auseinandersetzungen“, erläutert Koller.

Weniger Patienten im letzten Jahr

Was sie grundsätzlich betont: „In der Corona-Krise sollen möglichst alle Risiken gemieden werden, um die Intensivstationen nicht noch mehr zu belasten.“ Schon im vergangenen Jahr (damals war Deutschland coronabedingt gerade im Lockdown) sei in der chirurgischen Ambulanz der Kliniken weniger los gewesen als sonst zum Jahreswechsel - allerdings nur im Vergleich zu anderen Silvester-Abenden. Mehr Patienten als an einem „normalen Wochenenden“ mussten dennoch behandelt werden, berichtet Koller.