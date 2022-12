Wunsch-Kita online auswählen

Eltern können über das Online-Portal wie gewohnt eine Wunsch- sowie Alternativ-Kitas angeben: mindestens drei Einrichtungen sollten ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen dabei auch die neuen Kitas am Moorkamp und in Buldern, die im Sommer in Betrieb gehen.

Termin vereinbaren

Vollständig digital ist der Anmeldeprozess übrigens noch nicht. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass nach erfolgter Online-Anmeldung noch ein Termin in der Wunschkita vereinbart und bis 17. Januar wahrgenommen werden muss. „Dieser Schritt ist notwendig, um Falschmeldungen auszuschließen und damit die Anmeldung als verbindlich gelten kann“, sagt Vera Lücke.

Anmeldungen für die Kindertagespflege erfolgen dagegen weiterhin auf dem „klassischen“ Weg: Soll das Kind zum 1. August oder zu einem späteren Zeitpunkt im Kindergartenjahr 2023/24 betreut werden, ist eine formlose Anmeldung beim Sozialdienst kath. Frauen e.V. Dülmen (SkF) notwendig. Dies ist bis zum 6. Januar per E-Mail an kindertagespflege@skf-duelmen.de oder per Brief an die Beratung und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege, Mühlenweg 88 in 48249 Dülmen, erforderlich.