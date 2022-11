Wohnwagen unerlaubt am düb abgestellt

Die Situation am neuen Wohnmobilstellplatz am düb ist auffällig. Er ist aktuell sehr gut belegt - allerdings mit Wohnwagen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben.

Geschäftsführung kündigt energische Vorgehen an

Zahlreiche Wohnwagen stehen aktuell auf dem Wohnmobilstellplatz am düb - erlaubt ist das allerdings nicht.

Auf DZ-Anfrage hat die Geschäftsführung des Freizeitbades jetzt ein energisches Vorgehen angekündigt. Denn es ist nicht das erste Mal, dass es hier Probleme gibt. Eine erste Maßnahme ist an der Einfahrt bereits sichtbar.

„Kalt erwischt“ worden sei das düb am Dienstag dieser Woche, als plötzlich zahlreiche Wohnwagen mit englischen Kennzeichen auf dem erst vor wenigen Wochen offiziell eröffneten Wohnmobilstellplatz am Bad standen, räumt düb-Geschäftsführer Burkhard Demes ein.

In den folgenden Gesprächen hätten die Gäste versichert, dass sie am Sonntag weiter nach Dänemark fahren würden. Wo ist dann das Problem? „Der Platz ist ausschließlich für Wohnmobile vorgesehen“, weist Demes auf eine Rahmenbedingung hin, wie es sie auf vielen Plätzen gibt. Bereits seit 2019 hatte es die Idee gegeben, die Fläche entsprechend zu nutzen. Schritt für Schritt ist sie entwickelt worden.

Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. „Wir haben hier den modernsten und smartesten Wohnmobil-Stellplatz im Kreis Coesfeld“, hatte Demes bei der Eröffnung betont. Eine solche Anlage mit 20 Stellplätzen habe Dülmen schon lange gebraucht, ergänzte damals Bürgermeister Carsten Hövekamp.

