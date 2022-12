Wohnungsmieten deutlich gestiegen

Wer in Dülmen eine Wohnung sucht, muss mit monatlichen Mietkosten von bis zu 9,85 Euro pro Quadratmeter rechnen. So weist es der neue Mietspiegel aus, der zu Monatsbeginn in Kraft getreten ist.

Ein Blick in das Zahlenwerk belegt allerdings, dass es sich in Dülmen auch deutlich preiswerter wohnen lässt. Der niedrigste ausgewiesene Wert beträgt 8,35 Euro. Wie sind die nicht unerheblichen Unterschiede zu erklären?

Wie in anderen Orten sind auch in Dülmen die Quadratmeterpreise für kleinere Wohnung bis 50 Quadratmeter am höchsten, für größere (zwischen 101 und 120 Quadratmeter) am niedrigsten.

Dazu weist der Mietspiegel bei jeder Größenkategorie einen unteren, mittleren und oberen Wert aus. Zu beachten ist zudem, dass der Markt Angebote in ganz anderen Kategorien bietet. Bei einem bekannten Internetportal ist aktuell eine 85 Quadratmeter große Wohnung im Angebot, für die eine Kaltmiete von 1750 Euro - also gut 20 Euro je Quadratmeter - aufgerufen wird.

Ein Blick auf aktuelle Angebote

Gleichzeitig gibt es auch eine gut 60 Quadratmeter große Wohnung mit einer Kaltmiete von 289 Euro - umgerechnet knapp fünf Euro je Quadratmeter. Allerdings ist für diese Wohnung ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Für alle Mietwohnungen gilt - wenn nicht ausdrücklich anders ausgewiesen -, dass es sich um unmöblierte Wohnungen handelt.

Nicht vergessen werden sollte bei der Suche einer Wohnung, dass es sich bei diesen Preisen um sogenannte Nettokaltmieten handelt. Ob Wasserversorgung, Grundsteuer, Heizung oder Straßenreinigung, Mieter müssen eine Reihe von Nebenkosten tragen.

