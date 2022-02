Wohnraum dringend gesucht

Die Zuweisungen von geflüchteten Menschen nach Dülmen steigen wieder an: Nachdem die Zahl im Jahr 2020 unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen war, nimmt sie seit einigen Monaten zu. Waren es 2020 nur 16 Personen, so wurden 2021 bereits 53 Personen zugewiesen.

Allein im Januar kamen zudem weitere 15 Personen in Dülmen unter, berichtet die Stadt. Setzt sich die Tendenz in dieser Stärke fort, könnte Dülmen bald Schwierigkeiten bei der Unterbringung bekommen.

Unterbringung in Turnhallen soll vermieden werden

Deshalb erneuert die Verwaltung ihre Bitte, freien Wohnraum zu melden. „Das Land Nordrhein-Westfalen und die Bezirksregierung haben uns mitgeteilt, dass mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen ist“, erläutert der zuständige Fachbereichsleiter Herbert Wies.

„Es ist davon auszugehen, dass 2022 beispielsweise verstärkt schutzsuchende Ortskräfte aus Afghanistan und ihre Familien untergebracht werden müssen.“ Die Unterkünfte der Stadt seien aber bereits jetzt zu drei Vierteln belegt.

„Und eine Situation, in der wir geflüchtete Menschen noch einmal in Turnhallen unterbringen müssen, möchten wir auf jeden Fall vermeiden“, betont Wies. „Nicht mehr auf die Unterbringung in Turnhallen zurückgreifen zu müssen, ist nicht nur politische Beschlusslage, sondern uns zudem ein humanitäres Anliegen“, ergänzt Sozialdezernent Christoph Noelke. Als 2015 der Höchststand an Zuweisen erreicht worden war (damals kamen 669 Menschen nach Dülmen), waren Übergangsquartiere in Sporthallen nötig.

Stadt sucht Wohnungen

Deshalb appelliert die Stadt an alle Hausbesitzer, freie Mietwohnungen zu melden und zur Verfügung zu stellen. „Die Wohnungen würden durch die Stadt Dülmen angemietet, wodurch in jedem Fall die monatliche Zahlung der Miete sowie darüber hinaus gehende Ansprüche gesichert sind. Gerade Familien und Einzelpersonen mit gesichertem Aufenthaltsstatus möchten wir in dezentralen Wohnungen, und nicht in den Sammelunterkünften unterbringen“, sagt Daniel Alfschnieder, Leiter Abteilung Integration.

Aktuell leben 260 Personen in den Sammelunterkünften. Demgegenüber konnten in den vergangenen sieben Jahren 850 geflüchtete Personen in 340 Wohnungen untergebracht werden.

Auch größeres Mietobjekt gesucht

Gesucht werden derzeit nicht nur kleinere Wohnungen, sondern auch ein größeres Mietobjekt. „Wir möchten eine zwölfköpfige syrische Familie mit Aufenthaltsstatus zur Förderung des Integrationsprozesses besser unterbringen. Es handelt sich um Eltern mit ihren Kindern und den Großeltern“, erläutert Alfschnieder.

Kontakt Stadt Dülmen: Daniel Alfschnieder, Tel. 02594/12523, E-Mail d.alfschnieder@duelmen.de.