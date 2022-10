Wohnmobil gestohlen

Unbekannte haben ein Wohnmobil der Marke Citroën von seinem Stellplatz an einer Tankstelle am Wierlings Hook gestohlen. Es handelt sich um das Modell Clever/Y. Die Tatzeit liegt zwischen 9.45 Uhr am Dienstag und 15.30 Uhr am Freitag, teilt die Polizei mit.

Das Wohnmobil habe ein Lüdinghauser Kennzeichen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02594-7930.