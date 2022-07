Wohnmobil abgebrannt

In der Nacht zum Freitag kam es zu einem Brand eines Wohnmobils. Ausgelöst wurde dieser durch einen technischen Defekt. Das Wohnmobil erlitt einen Totalschaden, am angrenzenden Zweifamilienhaus entstand hingegen kein Schaden.

Am Donnerstag kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand eines Wohnmobils an der Danziger Straße in Dülmen. Das teilte nun die Polizei mit.

Das Wohnmobil war auf dem Stellplatz, direkt angrenzend an ein Zweifamilienhaus, geparkt. Die Nachbarn bemerkten den Brand und verständigten die Eigentümer und die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil bereits in Flammen und konnte durch die Einsatzkräfte gelöscht werden, heißt es in der Polizeimeldung. Verletzt wurde niemand.

An dem Wohnmobil entstand ein Totalschaden. Ein Gebäudeschaden hingegen gab es nicht. Bei der Brandursache handele es sich laut Polizeiangaben um einen technischen Defekt.