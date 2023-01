Wochenmarkt zieht bald wieder um 

Geht beim Abbau des Dülmener Winters alles gut, dann soll am Dienstag, 31. Januar, der Wochenmarkt wieder vor dem Rathaus stattfinden, berichtet Stadtsprecher André Siemes auf DZ-Anfrage. Und gesteht dabei: „Es wird auch Zeit.“ Gemeinsam mit dem zuständigen Mitarbeiter der Stadt haben sich die Marktbeschicker um ihren Sprecher Lars Düpmann an einen Stellplan gemacht.

„Wir sind guter Dinge“, sagt Düpmann. Auf dem Marktplatz entstehe ein „geschlossener Markt. Es gibt wieder ein richtiges Markt-Gefühl.“ Zwar sei der Standort auf der Coesfelder Straße ebenfalls gut angenommen worden. „Aber man sieht die anderen Händler kaum, weil der Markt lang gezogen ist.“ Jetzt habe man zudem für den Dienstagsmarkt einen Stellplan erarbeitet, damit die dann wenigeren Händler nicht weit auseinanderstehen.

"Einfach mehr Markt-Charakter"

„Alle stehen mehr oder weniger auf ihrem alten Platz“, berichtet Manuel Große Brintrup über den neuen Plan für den Marktplatz. Der Blumenhändler ist ebenfalls froh, dass es zurück auf den Marktplatz geht. „Es hat so einfach mehr den Markt-Charakter“, sagt Große Brintrup. Und wenn es auf dem Marktplatz mal wieder andere Veranstaltungen gibt? Für die Zeit des Dülmener Winters geht es dann zurück zur Coesfelder Straße.

„Eine bessere Option haben wir nicht“, erklärt Düpmann. Schließlich wolle man nicht auf dem Parkplatz Nonnengasse stehen und somit die Parkplätze der Kunden blockieren. An den Kirmeswochenenden findet der Markt auf der Münsterstraße statt. Diese beiden Wochenenden sind bei den Markthändlern nicht beliebt. „Da kommt nur die Hälfte“, berichtet Große Brintrup. Was aber nicht nur am Standort liegt, sondern wohl auch an den weiteren Straßensperrungen in der Innenstadt.