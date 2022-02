Wo man Pakete abholt und abgibt

Die vier Packstationen von DHL in knalligem Gelb werden rege genutzt. Wahrscheinlich wird es in Zukunft weitere Stationen in Dülmen geben, denn die Post will ihr Angebot bundesweit kräftig ausbauen.

Retourenpakete können an der Packstation ganz einfach abgegeben werden

Vor gut einem Jahr hat der Paketlieferdienst DHL der Deutschen Post im Gewerbepark Dernekamp (Wierlings Busch 9) Dülmens vierte Packstation errichtet (weitere Stationen sind an der Münsterstraße bei Aldi sowie Subway, außerdem an der Markant-Tankstelle an der Halterner Straße).

Zahlen, wie hoch die einzelnen Stationen ausgelastet sind, gibt es nicht. Aber Packstationen laufen „extrem gut“, so ein Sprecher der Post. Das stärkste Paketaufkommen sei Dienstag und Mittwoch - dann werden die Waren geliefert, die am Wochenende bestellt wurden.

An den Packstationen können nicht nur Pakete abgeholt werden. Retouren-Sendungen können dort auch abgegeben werden. Man brauche dazu noch nicht einmal eine App, sondern scanne an der Station einfach das aufgeklebte Rücksende-Etikett ein, so der Postsprecher.



